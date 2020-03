Reitlehrerin in Ramsau von eigenem Pferd verletzt

Eine 44 Jahre alte Frau ist bei einem Reitunfall Freitagnachmittag in Ramsau am Dachstein (Bezirk Liezen) schwer verletzt worden. Die Frau war als Reitlehrerin mit ihrem eigenen Warmblutwallach und zwei weiteren Reiterinnen auf einem Reitweg in Ramsau in Richtung des Langlaufstadions unterwegs. Gegen 14:15 Uhr stürzte das Tier auf einer mit Schneematsch bedeckten Böschung, die Frau fiel vom Pferd.