Was haben wir aus Flüchtlingskrise 2015 gelernt?

Ich will das nicht mehr!“ – eine klare Ansage des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger angesichts der Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze. In Linz wurden 2015 die Tabakfabrik, das Postverteilerzentrum, das ÖBB-Lehrlingsheim und das Postgebäude bei der Polizeidirektion an der Nietzschestraße für Flüchtlinge geöffnet und am Polizeisportplatz ein Zeltlager errichtet. Bis auf den Lagerplatz sind laut Luger alle anderen Kapazitäten aktuell nicht verfügbar. „Ich hoffe, man hat aus 2015 soweit gelernt, dass sich dieses Szenario nicht wiederholt“, sagt Luger, der die Bundesregierung in der Pflicht sieht, die Grenzen zu sichern. Und Verfahren zu beschleunigen, um Wirtschaftsflüchtlinge in längstens 6 Monaten zu identifizieren und Rechtssicherheit zu gewährleisten: Wer darf bleiben, wer muss gehen.