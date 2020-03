Posse um Praxis-Sperre in der Südsteiermark

Danach hieß es warten auf das Testergebnis. Der Doktor hoffte, am Mittwochnachmittag wieder aufsperren zu können, doch die Behörden meldeten sich nicht bei ihm. Donnerstagfrüh rief er schließlich selbst an, wurde aber nur vertröstet. Erst Donnerstagmittag war klar, dass die erkrankte Frau nicht an Corona litt. Die Praxis blieb dennoch den ganzen Tag über geschlossen. Weshalb sich nun die Frage stellt, warum gerade ein Arzt, der Patienten behandeln muss, so lange im Unklaren gelassen wird.