Freisprüche im Voodoo-Prozess

Der Anklage nach durchlebte das Opfer eine wahre Odysee: Die Frau flüchtete von Nigeria aus über Libyen und mit dem Schlauchboot bis nach Italien. Hier soll sie vergewaltigt worden sein. In Salzburg soll sie zu einer Voodoo-Schamanin gebracht und zu einem so genannten „Juju-Ritual“ gezwungen worden sein. Dabei soll sie auch einen Eid abgelegt haben, während die selbst-ernannte „Juju-Priesterin“ Beschwörungen von sich gab. Als Druckmittel, wie ein BKA-Beamter bei der Verhandlung ausführte. Doch keiner der vielen angehörten Zeugen konnte die Angaben des Opfers bestätigen. Das Landesgericht befragte auch etliche Personen in Deutschland und in Italien - per Video.