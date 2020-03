Katy Perry enthüllt Schwangerschaft in neuem Video

In einem Live-Chat mit ihren Fans bestätigte Katy Perry schließlich, was sich die Fans angesichts dieser Bilder im Video schon dachten: Sie ist schwanger! „Wir sind so aufgeregt und glücklich!“, erklärte sie. Niemals habe sie ein Geheimnis länger für sich behalten müssen, so die Sängerin, die mit Schauspieler Orlando Bloom verlobt ist, weiter.