San Antonio gewinnt ohne verletzten Pöltl

Nach ihrer mäßig erfolgreichen Februar-Auswärtsserie haben die San Antonio Spurs am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auf fremdem Terrain wieder einmal zugeschlagen. Die Texaner gewannen bei den Charlotte Hornets 104:103, hielten als Elfte der Western Conference ihre Play-off-Chance am Leben. Der Wiener Jakob Pöltl fehlte den Siegern erneut wegen seiner Knieblessur.