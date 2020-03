Herzogin Kate: Die Sympathie-Siegerin

Und natürlich versucht sie trotz royaler Pflichterfüllung eine fürsorgliche Mum zu sein. Sich mit ihren Kindern in der Natur zu bewegen, bedeutet ihr sehr viel. „Ich denke, es ist großartig für das körperliche und geistige Wohlbefinden.“ Was sie am glücklichsten macht? Wenn ihre Familie „auf dem Land ist, draußen Zeit verbringt und wir alle schmutzig sind“. Kein Imageberater hätte das besser formulieren können.