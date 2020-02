Kate zeigt ihr Lieblingsfoto von Charlotte

Bei der Erziehung ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis nehme sie sich ihre eigene Kindheit zum Vorbild, in der oft die bescheidensten Erlebnisse die schönsten gewesen seien. „Ich erinnere mich an meine Kindheit, als wir einfache Dinge taten - etwa zusammen spazieren gingen -, und das ist es, was ich auch mit meinen Kindern versuche, weil es die ganzen Komplikationen außen vor lässt, all den Druck des Elternseins.“