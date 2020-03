Stephan Pernkopf: „33 Tests derzeit noch offen“

Wie kann man sich nun am besten schützen? Unsere Mediziner raten zum Händewaschen mit Seife oder Desinfektionsmitteln. Und niesen Sie in Taschentücher statt in die eigenen Hände. Das gilt grundsätzlich immer, aber gerade auch bei großen Menschenansammlungen wie etwa Messen. Wer zudem Symptome verspürt, aus einem Risikogebiet kommt oder mit Personen in engem Kontakt war, die aus einer solchen Region kommen, sollte nicht ins Spital gehen, sondern sich an die Hotline unter  1450 wenden.