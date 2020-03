27 Institutionen bieten ein dichtes Programm

Gefeiert wird aber nicht nur am 8. März, in Graz geht es schon die ganze Woche rund. Der Startschuss fällt heute um 15 Uhr mit einem Workshop zum Thema Männlichkeiten auf der Vorklinik der Grazer Uni. Und damit ist auch schon die breite Themenpalette aufgefächert. Von Video- und Filmvorführungen über Vorträge und Diskussionen bis hin zu Performances, Workshops und Theaterproduktionen reicht das Angebot, das nicht nur die Stellung der Frau in Wirtschaft, Gesellschaft, Beruf, Familie etc. thematisiert, sondern auch die Positionen der Männer hinterfragt. Das Programm in dieser Woche ist so dicht, dass man sich tatsächlich entscheiden muss, was man sehen, wo man sich beteiligen möchte.