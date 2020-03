Tierquäler banden Draht und Dose an Hühnerbein

Unglaublich: Am Sonntag zeigte eine Klagenfurterin (48) bei der Polizei an, dass sie am 20. und 25. Jänner jeweils ein verendetes Huhn im Bereich der Klagenfurter Kirchengasse gefunden hat. Beide Hühner hatten ein ca. ein Meter langes Stück Draht an ihren Beinen.