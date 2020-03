Anschober: „Nächsten 3 Wochen sind entscheidend“

„Es gibt drei Möglichkeiten der Entwicklung“, erklärte der Gesundheitsminister im Ö3-„Frühstück bei mir“. „Das Worst-Case-Szenario: Es kommt zu einer globalen Pandemie. Best Case wäre, es ist wie bei SARS vor Anfang der 2000er, wo die Absonderung, die Abgrenzung so gut gelungen ist, dass das Virus ‚ausgehungert‘ wurde. Und die dritte Option - mir sagen mittlerweile Experten des Robert-Koch-Instituts in Deutschland, das könnte sogar die wahrscheinlichste sein - ist, dass eine Mischung aus beidem eintrifft. Nämlich, dass sich Corona so ähnlich entwickelt wie die Influenza. Das heißt, dass sie über die Sommermonate weg ist und dann im Winter kontinuierlich wiederkommen kann“, so Anschober, der sich auch einem „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger stellte.