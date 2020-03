Coronavirus: Vier weitere Fälle in Wien gemeldet

Vier weitere Menschen dürften in der österreichischen Bundeshauptstadt mit dem Coronavirus infiziert worden sein, hieß es am Sonntagvormittag im Rahmen der Pressekonferenz des Innenministeriums. Es handelt sich um zwei Touristen aus Deutschland und zwei Wiener, einen Mann und eine Frau. Sie leiden allesamt an einer nur „leichten Symptomatik“, hieß es. Damit gibt es laut aktuellem Stand 14 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich - neben acht Erkrankten in Wien wurden in Tirol sowie in Niederösterreich jeweils zwei Fälle gemeldet, einer in der Steiermark, ebenso einer in Salzburg.