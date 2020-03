Guschlbauer baut um 18 Millionen Euro aus

Nummer eins in Sachen Plundergebäck in Österreich, der größte Kornspitz-Produzent der Welt - die Superlative werden strapaziert, wenn die Rede auf Backwarenhersteller Guschlbauer kommt. Weil die Produktion am Limit ist, rollen wohl schon im Frühjahr die Bagger an. Um 18 Millionen Euro wird ausgebaut.