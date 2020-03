So stylt man Jeans mit weitem Bein

Wide Leg Jeans, so der Überbegriff der neuen Jeansmodelle, zeichnen sich durch ihre extrem weiten Schnitt aus. Eng liegen sie meist nur an der Taille an, der Rest fällt locker um das Bein. Der Vorteil: Der weite Schnitt umspielt vermeintliche Problemzonen an Oberschenkeln und Po perfekt. Außerdem sind diese Modelle auch noch unglaublich bequem.