Schlangenbiss: Bangen um Ex-„Mister Austria“

Transport nicht angemeldet

Noch am Tag des Bisses wurde der Amtsarzt kontaktiert. Die Klapperschlange wurde in den Zoo Forchtenstein ins Burgenland gebracht, mittlerweile ist sie an ihrem angedachten Bestimmungsort im kroatischen Zagreb. Der Reptilien-Fan hatte die Schlange in Brno (Tschechien) abgeholt, legte über Nacht nur einen Stopp in seiner Heimat ein. Eine Entscheidung mit schwerwiegenden Konsequenzen: Denn der Transport war nicht angemeldet, und die Haltung von Giftschlangen ist in Niederösterreich streng untersagt. Andere Kriechtiere, die der Schlangenzüchter besaß - großteils ungefährliche Kornnattern - sind nun ebenfalls weg.