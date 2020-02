Mann von Reptil gebissen: War in Lebensgefahr

Nicht nur eine Schlange hielt der Niederösterreicher in seinen eigenen vier Wänden. Denn es handelt sich mutmaßlich um einen Experten. In einem eigens abgeschlossenen Raum in Niederösterreich tummelten sich die Kriechtiere in Terrarien. In einem davon befand sich eine hochgiftige Klapperschlange. Es ist unklar, ob der Mann sein „Haustier“ füttern wollte oder den Sicherheitsbereich des Terrariums reinigte.