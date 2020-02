Nach tödlichem Sturz in Traunsee trauert Familie

„Wir sind alle tief betroffen von diesem unsäglichen Schicksalsschlag, der Herbert H. ereilt hat. Ich wünsche jetzt vor allem den Angehörigen ganz viel Kraft für diese schwere Zeit“, sagt Elisabeth Feichtinger, Bürgermeisterin in Altmünster.

Der 46-Jährige Linienbus-Chauffeur hatte, wie berichtet, am Faschingsdienstag in der Heimatgemeinde ein Gschnas besucht und sich dann zu Fuß auf den etwa zwei Kilometer langen Heimweg aufgemacht.