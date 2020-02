Salzburg schickt gleich fünf Talente ins Rennen

„Wir haben unterschiedliche Berufe, aber wir sind ein Team und stehen hintereinander“, sagt Lisa Rasser. Sie tritt für die Sparte Mode-Technologie an. „Ich arbeite beim Betrieb Wimmer Schneider in Schleedorf.“ Die viertägigen Meisterschaften starten am 16. September in Graz. Die Betriebe der jungen Salzburger stellen sie zur Vorbereitung für 1000 Stunden frei. „Es wird eine anstrengende Zeit und ein emotionaler Druck. Wir stützen uns gegenseitig“, erzählt die 23-Jährige.