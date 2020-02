Brennender Holzstoß legte Westbahnstrecke lahm

In den Morgenstunden wurde der Brand eines Holzstoßes in Asten angezeigt. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und bekämpfte die Brandherde, wobei es an drei verschiedenen Stellen in unmittelbarer Nähe zueinander gleichzeitig brannte. Ein Holzstoß stand bereits in Vollbrand. Zwei Strohhaufen brannten ebenfalls.