Slowakischer Premier: „Nicht an Covid-19 erkrankt“

Der slowakische Regierungschef Peter Pellegrini hat am Montagabend Spekulationen zurückgewiesen, er sei am neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankt. Anderslautende Tweets seien „Falschmeldungen“, so der Sozialdemokrat, der am Wochenende mit einer Atemwegsinfektion und hohem Fieber in ein Krankenhaus gebracht worden war. Zuvor hatte bereits seine Sprecherin erklärt, Pellegrini leide an einer Lungenentzündung, „aber das ist alles.“ In der Slowakei wurden bis dato keine Coronavirus-Fälle registriert.