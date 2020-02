CDU wählt am 25. April einen neuen Parteichef

Die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte bei der Ankündigung ihres Rückzugs vor zwei Wochen zunächst einen späteren Führungswechsel anvisiert. Die CDU will Parteikreisen zufolge ihren neuen Vorsitzenden ohne vorangehende Regionalkonferenzen am 25. April in Berlin bestimmen. Dieses Verfahren sei mit den Interessenten für den Parteivorsitz so abgestimmt.