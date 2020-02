Autofahrer in Rage schlug Lenker (17) ins Gesicht

Ein ungeduldiger Autofahrer hat am Samstag in Schruns in Vorarlberg einen 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der jugendliche Autolenker hatte zuvor auf einer schmalen Straße immer wieder gebremst und damit seinen Hintermann offenbar zur Weißglut getrieben. Er nötigte den 17-Jährigen anzuhalten, worauf es zu einer Auseinandersetzung mit dem Burschen und seiner 52-jährigen Mutter kam.