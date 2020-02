Deutsche in alpiner Notlage am Großglockner

Am frühen Samstagmorgen stiegen zwei 29-jährige Deutsche von Kals am Großglockner über den Stüdlgrat in Richtung Großglockner auf. Auf einer Seehöhe von 3700 Metern kamen die beiden Alpinisten im teilweise hohen Schnee nicht mehr weiter voran. Einer von beiden versuchte alleine wieder abzusteigen. Sein Freund war zu erschöpft und alarmierte die Bergrettung.