Kriminalität in Tirol: Jeden Tag 112 Straftaten!

Vom Geldtaschendiebstahl über Einbruch, Raub und Betrug bis hin zum kaltblütigen Mord – die Liste der in Tirol begangenen Straftaten ist lang! Nach Jahren des Rückgangs gab es 2019 in Tirol wieder einen leichten Anstieg bei den angezeigten Delikten. Laut Rohdaten (vorläufige Zahlen) des Innenministeriums wurden alles in allem 40.737 Fälle verzeichnet – um 1,5 Prozent mehr als im Jahr davor. Im Schnitt bekam es die Polizei hierzulande also jeden Tag mit rund 112 Straftaten zu tun.