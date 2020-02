6000 Jahre altes Ulmenblatt in England freigelegt

Steinzeitliche Werkzeuge und Keramik gefunden

Man habe auch Keramik, Steinwerkzeuge (Bild oben) und verkohlte Überreste gefunden, die darauf hinweisen würden, dass in der Mittelsteinzeit Jäger und Sammler am Rande des Wassers und später neolithische und bronzezeitliche Bauern am Rande eines Salzsumpfes jagden und möglicherweise dort ihre Lager aufschlugen, so der Forscher.