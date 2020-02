Holländer bei Skiunfall in Tirol schwer verletzt

Wie die Polizei berichtete, war der Mann auf der Piste „Vetterstätt“ in einem Steilstück gestürzt und hatte in weiterer Folge einen Steckzaun durchbrochen. Der Niederländer kam erst rund zehn Meter unterhalb des Zaunes zu liegen. „Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen“, heißt es von Seiten der Exekutive.