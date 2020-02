Landesmeisterin profitiert vom Kompetenzzentrum

Die Erfolge geben ihm recht. So holte Anna Gfrerer bei den kürzlich abgehaltenen Nachwuchs-Landesmeisterschaften in Kaprun, auf der Postalm und in Abtenau Siege im Super G, im RTL und im Slalom in ihrer Altersklasse. Anna-Lena Essl eroberte RTL-Silber und Slalom-Bronze. Und Maxima Oberascher erzielte im RTL die drittschnellste Zeit in ihrer Alterskategorie.