Legende Stich: „Unterpremstätten war extrem!“

„Ich habe mich schon auf Ihren Anruf gefreut, ich mag den österreichischen Dialekt so gerne.“ Man soll als Journalist am Telefon, zumal in ostösterreichisch ideologisierten Beamten-Stuben, ja schon einmal griesgrämiger begrüßt worden sein als im Büro der Michael-Stich-Stiftung. Für gelernte Wiener fast unverschämt freundlich verbindet die Dame am anderen Ende der Strippe zu Michael Stich, der ebenfalls bestens gelaunt 15 Minuten lang aus dem Nähkästchen plaudert. Der österreichische Slang des Fragenstellers? „Kein Problem, ich habe acht Jahre in Österreich gelebt, das krieg ich hin.“