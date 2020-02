Reutte möchte heuer „familienfreundlich“ werden

Vom Baby bis zum Greis

Für den Auditprozess richtete die Gemeinde als ersten Schritt eine Projektgruppe ein. Am 27. Februar folgt der zweite: die Auftaktveranstaltung in der Sporthalle Reutte. „Alle Bürger haben dort die Möglichkeit, Ideen zum Thema Familienfreundlichkeit einzubringen“, präzisiert Salchner. Die ersten Ergebnisse werden in thematischen Workshops in den Monaten März und April geprüft, allenfalls ergänzt und strukturiert. Hierzu werden insgesamt vier Arbeitsgruppen eingerichtet. Eine Arbeitsgruppe deckt den Bereich von der Schwangerschaft bis zu Kindergartenkindern ab. Eine weitere nimmt sich dem Thema Schule/Berufsausbildung und Jugend an. Die dritte Arbeitsgruppe widmet sich der nachelterlichen Phase und beleuchtet Themen wie Wohnen, Mobilität, generationenübergreifendes Leben und Integration. Die vierte Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Thema Senioren und Pflege.