Zwei Kärntner Häftlinge bei Außendienst geflohen

Sofort wurde eine Großfahndung nach den zwei Häftlingen eingeleitet. Ein Justizbeamter, der gerade mit einer elektronischen Fußfessel am Weg zu einem „Klienten“ war, bemerkte die beiden Männer schließlich in der Rosentaler Straße, hieß es seitens der Justizanstalt Klagenfurt. Er heftete sich an die Fersen der Flüchtigen und verständigte die Beamten, die die Häftlinge bald danach festnehmen konnten.