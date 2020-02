Die Tiroler Bauern sind keine Klimakiller

Großes Problem: Das Fleisch aus Südamerika

Ein weltweites Problem ist die Fleischerzeugung – alle Wiederkäuer produzieren durch ihre Verdauung das klimaschädliche Treibhausgas Methan. „Das ist aber vor allem in den großen Rinderfarmen in Südamerika ein Problem. In der Landwirtschaft in Österreich wird heute noch ziemlich genau gleich viel Methan freigesetzt, wie noch vor 100 Jahren“, verweist LK-Präsident Hechenberger auf die Fakten (siehe ebenfalls Grafik).