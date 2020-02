Schüsse in Berlin-Kreuzberg: Ein Toter, Verletzte

Täter weiterhin flüchtig

Der Tatort befindet sich am Tempodrom, einer Veranstaltungshalle in der Möckernstraße in der Berliner Innenstadt. Das Gebiet im Ortsteil Kreuzberg wurde nach den Schüssen weiträumig abgesperrt. Laut Staatsanwaltschaft kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es mehrere Täter gab oder ob es nur einer war. Er oder sie seien weiterhin flüchtig.