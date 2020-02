47-Jähriger in Salzburg überfallen und ausgeraubt

Ein 47-Jähriger ist am Freitag in der Salzburger Altstadt Opfer eines Raubüberfalles geworden. Ein bisher unbekannter Mann verpasste dem Türken um 5.14 Uhr am Hanuschplatz Schläge in die Rippen und ins Gesicht. Nachdem der Täter aus der Geldtasche des Verletzten rund 100 Euro gestohlen hatte, flüchtete er über den Makartsteg in Richtung Schwarzstraße.