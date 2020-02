Prinz Harry und Meghan: Kündigungswelle in London

Nach ihrer endgültigen Absage an die royalen Pflichten werden sich Harry und Meghan demnächst vorrangig wohltätigen Zwecken widmen. Das Paar plant, mit seinem Sohn in Kanada zu leben und sich dort in Charity-Organisationen zu engagieren. David Furnish, der Ehemann von Elton John und ein Freund der beiden, verriet gegenüber der Nachrichtenagentur PA: „Sie sind gerade an einem interessanten Punkt in ihrem Leben. Ich weiß, wie leidenschaftlich sie zurückgeben wollen und dass sie wirklich das Gefühl haben, eine Plattform zu besitzen und die Möglichkeit zu haben, wirklich großartige wohltätige Arbeit zu leisten.“