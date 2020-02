Endgültiges Aus für den Sternen

Der Sternen in Rankweil wird im Herbst dieses Jahres am jetzigen Standort geschlossen. Die Immoagentur aus Götzis hat die Sternbräu GesmbH gekauft und wird - weil eine Sanierung des Gebäudes nicht möglich ist - Mietwohnungen errichten. Sternenwirt Gunther Wetzel will ab 2021 an einem neuen Standort weitermachen.