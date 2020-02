Skifahrer im freien Gelände schwer gestürzt

Kurz darauf verletzte sich ein weiterer Skifahrer im Lungau: Ein 17-jähriger dänischer Urlauber kollidierte gegen Mittag mit einem bislang unbekannten Skifahrer am Aineck in St. Margarethen. Dabei verletzte er sich an der linken Schulter. Der verletzte Skifahrer fuhr selbstständig zu einer Liftstation, wo er von der Pistenrettung übernommen wurde. Der Jugendliche wurde ins Uniklinikum Tamsweg gebracht.