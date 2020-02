Deutscher Klub lehnte Haaland ab - wegen 5000 Euro

Es war 2016: Haaland absolvierte als damals 16-Jähriger ein Probetraining in der Jugend-Akademie von Hoffenheim - und er überzeugte sogar. Vor allem beim Torschusstraining düpierte der Jungspund angeblich seine Mitspieler, die Bosse scherzten damals: „Der will das Netz durchschießen“, schreibt die Sportbild. Also machte der deutsche Bundesligist ein Angebot. Doch das war nicht gut genug.