Rotwild-Gemetzel: Fünf von 33 Tieren hatten TBC

Nachdem am Sonntag im Tiroler Kaisers (Bezirk Reutte) 33 Stück Rotwild zur TBC-Bekämpfung in einem Wildgatter erschossen worden sind (die „Krone“ berichtete), will das Land Tirol zukünftig Gatterabschüsse verbieten. Die angewandten Methoden sind laut Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) „nicht mehr zeitgemäß und abzulehnen“. Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass fünf der 33 geschossenen Stück Rotwild mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit TBC infiziert waren. Zwei davon waren hochansteckend, teilte das Land am Dienstag in einer Aussendung mit. Damit liege die TBC-Infektionsrate in Kaisers bei 15 Prozent.