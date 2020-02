Fallen bei Mietwohnungen: Neue Musterverträge

Laut der MieterHilfe enthalten herkömmliche Verträge in vielen Fällen Klauseln, die Mieter stark benachteiligen. So wird gern auf Abschläge für befristete Vereinbarungen „vergessen“ oder eine unzulässige Ausmalpflicht beim Auszug vereinbart. Die Musterverträge wirken dem entgegen. „Sie sind fair, transparent und sicher - so profitieren beide Seiten“, betonen Stadträtin Kathrin Gaál und Christian Bartok, Leiter der MieterHilfe.