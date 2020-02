Katze von Feuerwehr gerettet

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Wartberg zu einer Katzenrettung gerufen. Die Katze befand sich schon mehrere Tage auf dem Baum und konnte von alleine nicht mehr herunter. Da sich das Tier in 15 Metern Höhe befand, wurde es mit Hilfe der Baumkletterausrüstung aus ihrer misslichen Lage befreit. Somit konnte die Katze nach 20 Minuten unverletzt in die Freiheit entlassen werden.