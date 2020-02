Coronavirus: 6200 Mediziner müssen ins Epizentrum

Kreuzfahrtschiff in Japan unter Quarantäne

Bis auf ein Opfer auf den Philippinen und eines in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong haben sich alle Todesfälle auf dem chinesischen Festland ereignet - die meisten in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo das Virus in der Stadt Wuhan ursprünglich ausgebrochen war. In der Provinz kamen bislang 780 Menschen ums Leben. Am Wochenende wurden rund 6200 medizinische Fachkräfte mit 47 Charterflügen nach Wuhan gebracht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen an Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes im japanischen Yokohama stieg um 6 auf 70.