Coronavirus: 86 Todesopfer an nur einem Tag!

Bereits elf Corona-Fälle in Frankreich

Im Skiort Les Contamines-Montjoie am Mont Blanc in Frankreich wurde bei fünf britischen Urlaubern eine Corona-Infektion festgestellt. Sie hatten in derselben Unterkunft übernachtet wie ein weiterer Brite, der aus Singapur angereist und bei dem die Erkrankung kurz zuvor festgestellt worden war. Unter den neu Infizierten ist auch ein Kind. Die ganze Gruppe wurde in gutem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus der Region eingeliefert. Damit gibt es in Frankreich jetzt bereits elf Corona-Fälle.