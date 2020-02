Alte Tradition präsentierte sich ganz jung

Julian wirkte schon etwas müde. Der 3-Jährige musste lange auf seinen Auftritt warten. Er gehört zu den Mühlauer Mullern, die als Gastgeber am Sonntag den Abschluss des Kinderbrauchtumsumzugs markierten. Doch als er endlich an der Reihe war, nahm der Mini-Muller die Hand von Opa Manfred - ein langgedienter Fasnachtler - und tat das, was er sich von den Großen abgeschaut hat. Julian, die personifizierte Fasnacht. So wie alle anderen Kinder an diesem Tag.