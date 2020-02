Lawinen-Airbag rettete zwei Tourengehern das Leben

Von einem vermutlich durch zwei andere Tourengeher ausgelösten Schneebrett rund 250 m Meter in die Tiefe gerissen wurden Samstag Mittag ein einheimischer Bergführer (35) und sein deutscher Gast (52) am Großen Rettenstein in Kirchberg! Der Unfall passierte in der steilen Ostrinne. Die Einheimischen ( 42 und 38), die das Schneebrett wohl auslösten, hatten den Bergführer und seinen Gast zuvor überholt.