„Sie haben die Geräte einfach abgeschraubt“

Wie die Unbekannten in der Nacht auf Donnerstag an den Wachen am Ausstellungsgelände vorbeikamen, ist für die Betreiber von Reed Exhibitions ein Rätsel. „Das müssen wir herauskriegen“, sagt Sprecher Paul Hammerl. Ein Dutzend Kombi-Elektroherde der Edel-Marke Miele - inklusive Dampfgarer, Hightech-Ceranfeld oder Luxus-Backrohr - fielen den Tätern zum Opfer. „Sie haben die Geräte in den Hallen einfach abgeschraubt“, sagt Hammerl. Die betroffenen Aussteller standen daraufhin zu Messebeginn am Donnerstag vor teilweise leergeräumten Ständen. Besucher der Standler müssen nun mit Ersatzgeräten vorliebnehmen.