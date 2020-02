CDU fordert von SPD & Grünen Kandidat, „der eint“

Die Grünen in Thüringen wiesen den CDU-Vorschlag ab. „Ich glaube nicht, dass Frau Kramp-Karrenbauer in der Position ist, Vorschläge oder Aufträge zu erteilen“, sagte Grünen-Fraktionschef Dirk Adams am Freitag in Erfurt. SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee twitterte, dies sei „der untaugliche Versuch“, Rot-Rot-Grün zu spalten. Auch bei der Linken stieß Kramp-Karrenbauers Vorschlag umgehend auf Kritik. Rot-Rot-Grün werde sich nicht spalten lassen, hieß es.