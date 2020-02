Viele offene Fragen zu Gift-Funden

Konzern will Kapazitäten erweitern

Wie berichtet, will der Alu-Konzern auf dem bestehenden Werksgelände die Kapazitäten zum Schmelzen von Aluminium und Gießen von Walzbarren erweitern. Anrainer protestieren seit Monaten. Ein Ende des Zwists ist nicht absehbar. Baumgartner erhofft sich von weiteren in Auftrag gegebenen Gutachten sowie der Stellungnahme des Landes mehr Aufklärung.