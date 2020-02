Was hilft gegen schmerzende Gelenke im Winter?

„Nur ganzheitlich betrachtet, erhält man eine Vorstellung davon, warum sich die Gelenke bei feuchtem, kaltem Wetter mit Schmerzen melden“, berichtet Unfallchirurg und Kniespezialist Prof. Dr. Marcus Hofbauer aus Wien. „Unter einer kalten Dusche spannen sich die Muskeln automatisch an. Nach dem selben Prinzip führen niedrige Außentemperaturen zu erhöhter Muskel- und Faszien-Spannung. Dadurch verlieren Gelenke und Bänder ihre Beweglichkeit, die Nerven werden zusammengedrückt. Hinzu kommt, dass der Körper bei Kälte versucht, wichtige Organe wie Herz oder Lunge mit mehr Blut zu versorgen. Gleichzeitig werden die Gefäße in Armen, Beinen und Schulter deutlich gestrafft und die Durchblutung vermindert. Das kann zu dumpfen Schmerzen in betroffenen Regionen führen.“