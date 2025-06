„Papa, danke für alles, was du gemacht hast“

Ihr Vater wird damit – wie 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich – zu Hause betreut. Ein Punkt, der für ihn besonders wichtig ist: „Es würde meinem Vater Herz brechen, wenn er von zu Hause wegmüsste“, so Clayton. Zum Vatertag richtet sie sich mit rührenden Worten an ihren Papa, der seit 25 Jahren treuer „Krone“-Leser ist: „Danke für alles, was du gemacht hast. Ich bin so stolz auf dich und liebe dich von ganzem Herzen.“